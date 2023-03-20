بعد اجتماع شرم الشيخ.. سموتريتش: لا يوجد شيء اسمه شعب فلسطيني

قال بتسلئيل سموتريتش وزير المالية في حكومة الاحتلال (الإسرائيلية)، وزعيم حزب "الصهيونية الدينية"، إنه مؤمن بفكرة أنه لا يوجد شيء اسمه شعب فلسطيني، وذلك بعد ساعات من مشاركة سلطة رام الله في لقاء مع مسؤولين (إسرائيليين) في شرم الشيخ.

وأول من حمل هذه الفكرة الناشط اليميني الصهيوني جاك كويفر الذي توفي منذ عامين بالسرطان، وتم إحياء ذكرى مصرعه الليلة الماضية في باريس بمشاركة سموتريتش الذي ألقى كلمة ركز فيها على مهاجمة الفلسطينيين واستعطاف يهود فرنسا.

وقال سموتريتش: "الشعب الفلسطيني مجرد اختراع عمره أقل من 100 عام"، معتبرًا أن نظرة وفكرة كويفر "حقيقة"، مضيفًا: "هذه الحقيقة ويجب أن لا ننصاع إلى الأكاذيب وتحريفات التاريخ".

وادعى أن اليهود هم أصحاب الأرض، وأن جده وجدته يعيشان فيها منذ أكثر من 100 عام، قائلًا: "من هو أول ملك فلسطيني، ما هي عملتهم، أو تاريخهم؟، لا يوجد شيء من هذا، هم مجرد عرب كانوا في الشرق الأوسط وجاءوا إلى أرض (إسرائيل) في نفس وقت هجرة اليهود بعد 2000 عام من المنفى، فاخترعوا أمة وهمية ويطالبون بحقوق في أرض (إسرائيل) لمجرد محاربة الحركة الصهيونية". وفق قوله.

واعتبر أن هذه هي "الحقيقة التاريخية، والتي يجب أن يسمعها العرب وقصر الإليزيه، واليهود في كل مكان، وحتى في البيت الأبيض، وأن يسمع العالم كله هذه الحقيقة".

وخاطب سموتريتش، الفلسطينيين في الداخل المحتل، مطالبًا إياهم بـ "التوقف عن البصق في البئر الذي يشربون منه"، واصفًا "إسرائيل" بأنها "معجزة يجب استغلالها والتوقف عن نزع الشرعية عنها"، مدعيًا بالقول: "نحن ننشر الخير لجميع سكان البلاد يهودًا وغير يهود، ولا يوجد مثل ذلك في أي بلد آخر بالعالم".