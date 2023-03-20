تحقيق / البوت.. نصب أم استثمار تحقيق / البوت.. نصب أم استثمار

الرسالة نت

ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: غزة العزة

الدعليس يبارك لأم الشهيد النابلسي حصولها على لقب امرأة فلسطين

شؤون المرأة تتوج أم الشهيد إبراهيم النابلسي بجائزة امرأة فلسطين 2023
شؤون المرأة تتوج أم الشهيد إبراهيم النابلسي بجائزة امرأة فلسطين 2023

الرسالة نت- غزة

بارك رئيس متابعة العمل الحكومي عصام الدعليس، لأم الشهيد إبراهيم النابلسي حصولها على لقب "امرأة فلسطين" للعام 2023، معربًا عن فخره واعتزازه بإنجازات المرأة الفلسطينية في شتّى الميادين والمجالات.

جاء ذلك خلال مشاركة الدعليس في احتفال تكريم "امرأة فلسطين للعام 2023" الذي نظّمته وزارة شؤون المرأة، اليوم الاثنين، بحضور وكيل الوزارة أميرة هارون، وعدد من المدراء العامين، وعدد من أمّهات الشهداء وحشد من السيدات المبدعات والرياديات.

وخاطب الدعليس والدة الشهيد النابلسي بالقول إنّ "كل الجوائز والألقاب والمسمّيات تتشرّف بك وتخضع لكِ ولكل أمّهات الشهداء"، معربًا -خلال تسليمه الجائزة لوالدة الشهداء "أم أحمد العابد" نيابة عن والدة الشهيد إبراهيم نابلسي- عن فخره الشديد بأمهات الشهداء وأخواتهم وزوجاتهم.

كما توجّه رئيس متابعة العمل الحكومي بالتحية لنساء فلسطين الخنساوات والمبدعات والرياديات، مؤكّدًا على أنّ "المرأة الفلسطينية معروفة بالتفوق والتألق والازدهار في جميع الدروب، ونساؤنا خير سفير لنا في المحافل الدولية".

يشار إلى أنّ وزارة شؤون المرأة أطلقت في عام 2015 فعالية تكريم سنوية تحت شعار "امرأة فلسطين" لتكريم سيدة فلسطينية أحدثت أثرًا واضحًا في مسيرة تنمية المجتمع الفلسطيني وتعزيز صموده، بالإضافة إلى تكريم فلسطينيات متميزات وملهمات في مجالات عديدة.

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/279778

كلمات مفتاحية

غزة فلسطين المرأة أم الشهيد إبراهيم النابلسي أم إبراهيم النابلسي

متعلقات

أخبار رئيسية

المزيد من محلي

تم نسخ الرابط بنجاح.