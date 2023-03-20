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أخطر من (العقبة) ويساوي بين شعبنا والاحتلال

هاني المصري: السلطة لم تقدم أي مطالب لوقف الهدم والاقتحامات خلال (شرم الشيخ)

هاني المصري: السلطة لم تقدم أي مطالب لوقف الهدم والاقتحامات خلال (شرم الشيخ)
هاني المصري: السلطة لم تقدم أي مطالب لوقف الهدم والاقتحامات خلال (شرم الشيخ)

الضفة الغربية- الرسالة نت

قال الكاتب والمحلل السياسي هاني المصري إن اجتماع شرم الشيخ هو لقاء أمني تم التغطية عليه ببعض الحديث السياسي.

واعتبر "المصري" خلال تصريحاتٍ صحفيةٍ أن شرم الشيخ أسوأ من اتفاق العقبة التي تم في 25-02-2023 ومهد للقاء "شرم الشيخ".

وأشار إلى خطورة "شرم الشيخ" بأنه يساوي بين إجرام الاحتلال وتصدي الفلسطينيين وكأنها هناك مساواة بين الاحتلال والفلسطينيين وهذا خطير جدًا.

ولفت الى عدم وجود أي مطالب فلسطينية بوقف الهدم والاقتحامات التي تنفذها قوات الاحتلال، وعدم النص على وقف وشرعنة الاستيطان والاكتفاء بوقف مؤقت لإقرار انشاء وحدات استيطانية جديدة.

وتتواصل حالة الرفض الشعبي والفصائلي للقاءات الأمنية التي تجري في المنطقة بمشاركة من الاحتلال والسلطة وبرعاية عربية وأمريكية.

وكان آخر تلك اللقاءات الذي عقد في شرم الشيخ أمس الأحد، والذي يهدف إلى القضاء على المقاومة في الضفة الغربية من خلال التنسيق الأمني والفعل العسكري للاحتلال، وتحديداً خلال شهر رمضان.

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