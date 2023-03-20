النفط عند أدنى مستوى منذ 2021

هبطت أسعار النفط، اليوم الاثنين، إلى أدنى مستوى في 15 شهرًا مدفوعة بمخاوف واضرابات القطاع المصرفي العالمي.

ويتعرض القطاع المصرفي العالمي لمخاوف واضطرابات قد تؤدي لزيادة محتملة في أسعار الفائدة بالولايات المتحدة يرافقه ركود اقتصادي من شأنه أن يضعف الطلب على الوقود.

وفي تعاملات متقلبة، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسوية مايو/ أيار 87 سنتًا، أو 1.2%، إلى 72.10 دولارًا للبرميل.

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أبريل/ نيسان 85 سنتًا، أو 1.3%، إلى 65.89 دولارًا للبرميل، قبل أن ينتهي تداول العقود يوم الثلاثاء. وانخفضت أيضًا العقود الآجلة الأكثر تداولًا لمايو/ أيار 1.2% إلى 66.11 دولارًا للبرميل.

ونزل خاما برنت وغرب تكساس بنحو 0.3% في وقت سابق وسجلا أدنى مستوياتهما منذ ديسمبر/ كانون أول 2021. وهبط الخامان القياسيان بأكثر من 0.10% الأسبوع الماضي مع تفاقم الأزمة المصرفية.

ويأتي انخفاض أسعار النفط رغم التوصل لصفقة تاريخية يستحوذ بموجبها بنك (يو.بي.إس) الأكبر في سويسرا على كريدي سويس ثاني أكبر مصرف في البلاد، وذلك في مسعى لوقف تفشي الأزمة المصرفية.

ومع ذلك، واصلت أسهم القطاع المصرفي وسنداته انخفاضها، اليوم الاثنين، مما يعكس أن ثقة المستثمرين لا تزال هشة.

وبعد الإعلان عن الصفقة، تعهد المجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) والبنك المركزي الأوروبي وبنوك مركزية كبرى أخرى بتعزيز السيولة في السوق ودعم المصارف.

وقال بادن مور؛ رئيس أبحاث السلع الأولية في بنك أستراليا الوطني: "تركيز السوق منصب على التقلبات الحالية في قطاع المصارف وعلى احتمالات قيام الاحتياطي الاتحادي برفع أسعار الفائدة".

وتوقع محللون اقتصاديون أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 22 مارس/ آذار رغم الاضطرابات الأخيرة بالقطاع المصرفي.