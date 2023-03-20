تويتر يرفع السرية عن خوارزمية التوصية بالتغريدات

أعلن مالك "تويتر" إيلون ماسك، أنه سيرفع السرية التي تحيط منذ زمن بعيد بالخوارزمية المستخدمة للتوصية بالتغريدات.

وقال "ماسك" في تغريدة له إن الترميز المستخدم للتوصية بالمنشورات المقترحة للمستخدمين سيصبح "مفتوح المصدر" في نهاية مارس/ آذار.

وتابع: "سيكتشف الناس أموراً سخيفة كثيرة، لكننا سنصلح المشكلات بمجرد تحديد وجودها".

وأشار ماسك إلى أن "توفير شفافية الترميز سيكون محرجاً للغاية في البداية، ولكن يجب أن يؤدي إلى تحسين سريع في جودة التوصيات".

وأوضح أن خوارزمية التوصية المستخدمة في "تويتر" شديدة التعقيد وغير مفهومة تماماً داخل الشركة، مضيفاً: "نحن نطور مقاربة مبسطة لخدمة تغريدات أكثر إقناعاً، لكن هذا العمل لا يزال قيد التنفيذ".

ومنذ استحواذ الملياردير إيلون ماسك على "تويتر"، في أكتوبر/ تشرين الأول، عانت المنصة أعطالاً، وشهدت عمليات صرف موظفين، فيما توقف معلنون عن التعامل معها بسبب عدم وجود إشراف على المحتوى.

ولم يظهر أي بديل رئيسي لـ"تويتر" حتى الآن، ما يجبر القادة العالميين والسياسيين والمشاهير والشركات على الاستمرار في التواصل عبر المنصة.

وكشفت شركة ميتا، مالكة "فيسبوك"، في وقت سابق من هذا الشهر أنها تعمل على شبكة جديدة تتيح "مشاركة الرسائل النصية"، في مشروع يُنظر إليه على أنه منافس محتمل لـ"تويتر".