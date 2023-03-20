وفاة 43 ألف شخص في الصومال بسبب الجفاف

قدّر تقرير أممي جديد وفاة 43 ألف شخص خلال أطول موجة جفاف على الإطلاق اجتاحت الصومال العام الماضي، مرجحة أن نصفهم من الأطفال.

وذكر تقرير صادر عن منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف"، أنه من المتوقع أن يموت 18 ألف شخص على الأقل في الأشهر الستة الأولى من هذا العام.

وقال التقرير الذي أعدته مدرسة لندن للصحة والطب الاستوائي، إن "الأزمة الحالية لم تنته بعد".

وتعاني الصومال وإثيوبيا وكينيا من شح في الأمطار للموسم الخامس على التوالي.

وسبق أن قالت الامم المتحدة هذا العام، إنها لم تعد تتوقع إعلانًا رسميًا عن المجاعة في الصومال؛ لكنها وصفت الوضع بأنه "حرج للغاية" مع وجود أكثر من 6 ملايين شخص يعانون من الجوع في هذا البلد وحده.