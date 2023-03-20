هنية: تصريحات سموتيرتش شديدة الخطورة وتنذر بمجازر جديدة

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الأخ المجاهد إسماعيل هنية، إن التصريحات التي أدلى بها اليوم ما يسمى وزير المالية في حكومة الاحتلال بتسلئيل سموتيرتش تجاه نفي وجود الشعب الفلسطيني شديدة الخطورة، وهي تعبير عن رغبة في التطهير العرقي والتهجير القسري للشعب الفلسطيني، وتنذر بتكرار المجازر التي وقعت عام 48.

وأضاف في تصريح صحفي مساء الإثنين أن ما قاله سموتيرتش من توجهات بحق الأردن الشقيق تكشف العقيدة السياسية للكيان (الإسرائيلي)، وتدلل بأن الخطر على الأردن هو ذاته الخطر على فلسطين بما يستوجب إدارة حوار استراتيجي مع الأردن لمواجهة هذه التوجهات الخطيرة.

ودعا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه هذه السياسة الإرهابية المتعارضة مع القوانين والأعراف الدولية والإنسانية كافة.