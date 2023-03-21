مسيرات غضب اليوم في الضفة وغزة دعما للأسرى

دعت حراكات فلسطينية، جماهير شعبنا الفلسطيني في الضفة وغزة، للمشاركة في مسيرات غضب، اليوم الثلاثاء دعما للأسرى في سجون الاحتلال.

ودعت كل من فصائل العمل الوطني والإسلامي ولجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية، إلى جانب الحركة الوطنية الأسيرة ومؤسسات الأسرى، للمشاركة في “مسيرات الغضب”، بالتزامن مع استمرار خطواتهم النضالية.

وبينت أن المسيرات ستنطلق اليوم، بعد صلاة العشاء مباشرة، في تمام الساعة 7:30 مساءً

وأكدت أن ذلك يأتي مساندة للأسرى في مواجهة الحرب التي يشنها المجرم الصهيوني إيتمار بن غفير عليهم وبالتزامن مع محافظات الضفة المحتلة ومدينة غزة بتوقيت واحد.

ويواصل الأسرى خطواتهم الاحتجاجية ضمن البرنامج النضالي المتصاعد، لليوم الـ35 على التوالي؛ لمواجهة سياسات المتطرف “بن غفير” والإجراءات القمعية بحقهم.

وأعلن الأسرى في سجون الاحتلال، أول أمس الأحد، وصاياهم قبل أيام من بدء معركة الإضراب عن الطعام “بركان الحرية أو الشهادة”.

وأكد الأسرى في وصيتهم الجماعية الصوتية، أنهم يقفون على أعتاب المواجهة الفارقة، وقالوا: “حررونا ونحن أحياء قبل أن تحررونا إلى ثلاجات الموتى”.

وأضافوا: “شعبنا الفلسطيني لا تتركونا وحدنا في ساحات المعركة مع المحتل، وثقوا بنا سنظل مشاريع شهادة حتى نكسر قيدنا”.