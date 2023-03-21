شاهد| قادة الأسرى يبدأون إضراب (بركان الحرية أو الشهادة)

أعلنت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة بدء خطوة الإضراب عن الطعام، ضمن خطوات العصيان التي بدأت قبل 36 يومًا، قائلةً " سيشرع اليوم الثلاثاء قادة الحركة الأسيرة في الإضراب، ممثلين بلجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الأسيرة، هذه اللجنة التي تمثل طيف علمنا الفلسطيني".

وأضافت اللجنة في بيان لها، اليوم الثلاثاء: "بعد أن فشلت كافة الجهود والمساعي الداخلية والخارجية في لجم "صبيان التلال" من أمثال المدعو "بن غفير"، والمنكر لضوء شمس وجودنا "سموتريتش"؛ قررنا بعون الله وتوفيقه الشروع في إضرابنا المفتوح عن الطعام تحت عنوان بركان الحرية أو الشهادة".

وتابعت: " سيشرع اليوم الثلاثاء قادة الحركة الأسيرة في الإضراب، ممثلين بلجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الأسيرة، هذه اللجنة التي تمثل طيف علمنا الفلسطيني".

وأكملت: "نبرق لشعبنا العظيم المقاوم ولأمتنا العربية والإسلامية بأجمل التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، آملين من المولى -عزَّ وجل- أن يعيش شعبنا العام القادم وقد تحرر أسراه ومسراه من يد الغاصبين الصهاينة، كما نتقدم لأمهات الأسرى والشهداء والجرحى وللأم الفلسطينية بالتهنئة بمناسبة يوم الأم".

و دعت جماهير شعبنا البطل للالتفاف حول قضية الأسرى موحدين في نصرة رمزية الأرض الإنسان، ونصرة قضية الأسرى المضربين عن الطعام.

و كررت دعوتها بالمشاركة في المسيرات والوقفات الليلية اليوم الساعة 7:30 مساءً في مراكز مدننا دعمًا لمطلبنا المشروع بالحرية الكاملة والعيش بكرامة.

من جهته قال قيادي بارز في الحركة الأسيرة خلال وصية قُبيل شروعه الإضراب عن الطعام: "وقت قصير وبضع خطوات، وتبدأ معركتنا من أجل الحرية والكرامة، ويتحرك جيشنا متسلحاً بإيمان الله، وإرادة صلبة لا تلين".

وأضاف: "ثقتنا بأبناء شعبنا ومقاومتنا وأمتنا العربية والإسلامية، وأحرار العالم وأمعاء خاوية لم نعبأ بقرقرتها، ولن نكترث بآلامها".

وتابع: "وصيّتي لكم إن كنت لن أعود، خرجنا متوكلين على الله، سائرين في طريق الجهاد والاستشهاد؛ من أجلكم، ومن أجل رفع الظلم عنكم".

وأكمل: "أبناء شعبي سيكون النصر حليفكم، فأنتم أقوى وأثبت وأرسخ جذوراً مما يظنُّ العدوّ، ولن يستطيع بكل ما يملك من قوة واهية، أن يقتلعكم".

وختم بقوله: "أهلي ما عليكم إلا الصبر فأجره عظيم، اللّهم إنا قد سرنا في هذه الحياة متوكلين عليك، رافعين رايتك التي لن تسقط، فاقبل عملنا وجهادنا واغفر لنا وسامحنا وأنزلنا عندك منزلة صدق".

وقال مكتب إعلام الأسرى إن قيادات الحركة الأسيرة الذين سيشرعون اليوم بالإضراب عن الطعام هم: عمار مرضي. ممثلًا عن حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح وسلامة القطاوي، ممثلًا عن حركة المقاومة الإسلامية حماس، وزيد بسيسي، ممثلًا عن حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، ووليد حناتشة، ممثلًا عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ووجدي جودة، ممثلًا عن الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وباسم خندقجي، ممثلًا عن حزب الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أنه سيشرع بالإضراب معهم الأسير محمد الطوس "أبو شادي"، عميد الأسرى الفلسطينيين والمعتقل منذ العام 1985م.