5 أمهات فلسطينيات من بين 29 أسيرة يحرمهن الاحتلال من أبنائهن

يعتقل الاحتلال (الإسرائيلي) في سجونه خمس أمهات فلسطينيات من بين 29 أسيرة، في ظروف اعتقالية صعبة وحرمان من أبسط حقوقهن.

وتحرم سلطات الاحتلال أطفال وأبناء خمس أسيرات فلسطينيات من أمهاتهم في "يوم الأم"، الموافق 21 مارس، كما تحرمهم من الزيارات المفتوحة، وتمكينهم من احتضانهم، وتعرقل زيارة بعضهم.

والأسيرات الأمهات هن: إسراء الجعابيص، وفدوى حمادة، وأماني الحشيم، وعطاف جرادات، وياسمين شعبان.

وتقضي مجموعة من الأمّهات أحكاما بالسجن لسنوات، منهن، الأسيرة المقدسية الجريحة جعابيص المحكومة بالسجن 11 عاما، وحمادة والحشيم تقضيان حكماً بالسجن لمدة عشر سنوات.

ويمارس الاحتلال إجرامه بحق الأسيرات فلا يراعي خصوصية لهن، ويمارس بحقهن الإجرام والقمع والتفتيش والاقتحام لغرفهن وأقسامهن، والإهمال الطبي، والعزل الانفرادي.

وتعد الأسيرة ميسون موسى هي أقدم الأسيرات في سجون الاحتلال، معتقلة منذ عام 2015، ومحكومة بالسّجن لمدة 15 عامًا، وتواجه الأسيرتان شروق دويات، وشاتيلا أبو عياد أعلى حكما بالسجن لـ(16) عامًا.