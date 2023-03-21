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رمضان 2023

أجمل صور رمضان 2023.. خلفيات رمضان 2023.. تهاني رمضان 2023

أجمل صور رمضان 2023.. خلفيات رمضان 2023.. تهاني رمضان 2023
أجمل صور رمضان 2023.. خلفيات رمضان 2023.. تهاني رمضان 2023

الرسالة نت

أجمل صور رمضان 2023.. خلفيات رمضان 2023.. تهاني رمضان 2023، تصدرت محركات البحث جوجل في الآونة الأخيرة صور رمضان 2023، لإرسالها للأهل والأصحاب بحلول الشهر الكريم.

ويقدم لكم موقع "الرسالة نت" أجمل الصور لشهر رمضان 2023 للتهنئة، وتهاني شهر رمضان 2023.

 

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أجمل صور رمضان 2023

ويبحث المواطنون عن خلفيات لشهر رمضان 2023، إليكم بعض الصور الجميلة:

 

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أجمل تهاني رمضان 2023

- مبارك عليكم شهر رمضان أسأل الله أن يتقبل منكم الصيام والقيام وصالح الأعمال.

- رمضان شهر الخير، دنت أيام رمضان طهر قلوبنا يا الله وثق سراءرنا وبلغنا جمال لحظاته ونحن في أحسن حال.

- رمضان مبارك كل عام وأنتم بخير.

- كل عام وأنتم بألف خير بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

- كل عام وأنتم ومن تحبون بألف خير بمناسبة شهر رمضان المبارك، أعاده الله عليكم بالخير والرزق.

- أسأل الله أن يبارك لكم في شهر الطاعات والرحمات وأن يرزقكم فيه الدرجات وأن يختم لكم فيه بالصالحات.

- كل عام وأنتم بخير بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك أعاده الله علينا بالخير واليمن والبركات.

-بنسيم الرحمة وعبير المغفرة وقبل الزحمة أقول كل عام وانت بخير.

-أقر الله عينك فى رمضان بلذة الأسحار وصحبة الأخيار ورحمة الغفار وجنة الأبرار.

-بلغك الله العشر، ورفع عنا وعنك الشر، وأكرمك بليلة القدر، وأسعدك طول الدهر.

-جعلك الله من المقبولين المعفو عنهم يوم الدين، ورزقك الطاعات في شهره الكريم.

-الله يملأ قلبي وقلبك بالقرآن ويجمعني بك في ظل الرحمن، ويبلغنا سويًا بركة شعبان وعتق رمضان وغفران الكريم المنان ويجمعنا ومن يحبنا في دار الجِنان.

 

 

- مبارك عليكم الشهر ويا عسى ربي يعينا على قيامه وصيامه.

- كل عام وأنت إلى الله أقرب ولفعل الطاعات أسبق وإلى الجنة أرغب.

- أتقدم بتهنئتكم بحلول شهر رمضان الكريم تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وكل عام وأنتم بخير.

- رمضان كريم صوماً مقبولاً وذنباً مغفوراً بإذن الله، اللهم حصن أحبتي بذكرك الكريم وبارك لهم الشهر الفضيل.

- شهر رمضان شهر التوبة والغفران.

وتعتبر بطاقات التهنئة من أقدم وأشهر الطُرق التي تستخدم في تقديم التهاني والمُباركات في الأعياد الرسمية والمناسبات الدينية والاجتماعية.

وكانت قديمًا عبارة عن بطاقات ورقية، ولكن مع تطور التكنولوجيا وسرعة مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت البطاقات إلكترونية يتم إرسالها عبر تطبيق الواتساب والفيس بوك وتويتر وانستغرام، فهي تزيد من المحبة والمودة والألفة بين الناس.

 

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