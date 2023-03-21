حماس تدعو لشدّ الرحال إلى المسجد الأقصى

دعت حركة حماس، اليوم الثلاثاء، جماهير الشعب الفلسطيني إلى شد الرحال والرباط في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان المبارك.

وقال الناطق باسم حماس في مدينة القدس محمد حمادة في تصريح صحفي له، إن حركته ترفض القيود (الإسرائيلية) حول المسجد الأقصى والمقدسيين.

واعتبر حمادة أن هذه القيود بمثابة انتهاك صارخ لحق الفلسطينيين في العبادة والصلاة في المسجد الأقصى، وسياسة عنصرية وتدخل سافر في شؤون المقدسات.

ومن بين القيود التي فرضها الاحتلال تحديد الفئات العمرية للصلاة في المسجد الأقصى، من خلال تصاريح دخول خاصة بموافقة سلطات الاحتلال.

وشدّدت حماس على عدم السماح للاحتلال بفرض إملاءاته وسياسته على القدس والمسجد الأقصى، وضرورة الدفاع عنه ضد اعتداءات الجيش والمستوطنين.

يذكر أن الاحتلال (الإسرائيلي) يطبق سياسات وإجراءات استثنائية في مدينة القدس خلال شهر رمضان؛ خوفاً من التصعيد.