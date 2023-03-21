غزة: تطمينات بتوفر السلع الرمضانية واستقرار الأسعار

أجمع تجار وموردون للسلع الأساسية في قطاع غزة على استقرار الأسعار قبيل شهر رمضان المبارك، وتوافرها في الأسواق دون أي نقص.

وأكّد التجار خلال جولة أجراها مراسل (الرسالة نت) على مصانع ومخازن توريد السلع الأساسية وخصوصا الرمضانية، أنه يوجد بضائع تكفي طيلة الشهر الفضيل وما بعده بأسابيع.

في حين دعت وزارة الاقتصاد الوطني التجار للالتزام بالأسعار، مؤكدة أنها تقوم برقابة مستمرة للأسواق خلال شهر رمضان لمراقبة الأسعار بالكامل.

** توافر السلع

التاجر رائد أبو العوف صاحب شركة الصقر الذهبي وسط مدينة غزة، أكّد أن السلع متوافرة بالكامل في الأسواق، وزاد الطلب على البقوليات التي تستوردها شركته من الخارج خلال الأيام الأخيرة.

وقال أبو العوف في حديث لـ"الرسالة نت": إن "السلع التي يحتاجها المواطنون في رمضان متوافرة"، مطمئنا المواطنين بأنه لا ارتفاع على الأسعار خلال شهر رمضان المبارك.

وأوضح أن هناك توفرا لعدد من السلع الجديدة بأسعار مختلفة حسب دخل العائلة، "وبالتالي يمكن لكل عائلة شراء حاجياتها بما يناسبها".

وفي تعقيبه على ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الشيكل، أشار أبو العوف إلى أن الأرباح انخفضت بشكل ملحوظ مع وصول سعر صرف الدولار إلى 3.66، مؤكدا أن شركته لا تقوى على استيراد السلع من الخارج وبيعها بنفس السعر الحالي في حال وصل الدولار أمام الشيكل إلى 3.70.

ويتفق التاجر مازن البلعاوي، صاحب مصنع التمور وسط مدينة غزة مع سابقه، في أن ارتفاع سعر الدولار أضرّهم بشكل ملحوظ وخفّض من أرباحهم.

وقال البلعاوي في حديث لـ"الرسالة نت": "نستقبل شهر رمضان وبضائعنا من التمور المحلية والمستوردة بدأت تنتشر بالأسواق، ونعمل على إيصالها لجميع المحافظات بالشكل المطلوب".

وأكّد أن 50% من مبيعاته السنوية تتم خلال شهر رمضان، وهو ما يجعل من قدوم الشهر فأل خير على شركته وعماله.

ولفت البلعاوي إلى أن الأسعار مستقرة، "وهناك بعض التمور شهدت انخفاضًا طفيفًا في الأسعار".

مدير عام الصناعات في وزارة الاقتصاد، جمال مطر، أكّد أن وزارته في متابعة حثيثة منذ شهور مع جميع التجار الموردين، لتأمين جميع حاجيات المواطنين خلال شهر رمضان الفضيل.

وقال مطر في حديث لـ"الرسالة نت": "إن المصانع المحلية أيضًا تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية لتعزيز ما يحتاجه السوق المحلي من عصائر وغيرها من البضائع".

وأشار إلى أن هناك استقرارًا في الأسعار، "ولن يتم رفعها خلال شهر رمضان بغض النظر عن سعر صرف الدولار أمام الشيكل".

وبيّن أن حاجة السوق المحلي من السلع الأساسية متوفرة ولعدة شهور، "وهو ما يجعل ارتفاع سعر صرف الدولار ليس ذا تأثير سريع على الأسعار بالسوق المحلي".

وطمأن مطر المواطنين بأن طواقم الوزارة ستنتشر وستقوم بجولات في جميع أسواق قطاع غزة طيلة شهر رمضان.