الاحتلال ينقل أعضاء لجنة طوارئ الحركة الأسيرة لمكان مجهول

نقلت إدارة سجون الاحتلال، صباح اليوم الأربعاء، أعضاء لجنة طوارئ الحركة الأسيرة إلى مكان مجهول بعد قرار قيادة الأسرى خوض إضراب الحرية أو الشهادة.

وفي تصريح عاجل للحركة الأسيرة، أكدت أن "مرحلة ما بعد إخراج أعضاء لجنة طوارئ الحركة الأسيرة ليست كما قبلها".

وقالت الحركة الأسيرة:" نبدأ بشكل فعلي اليوم في بركان الحرية أو الشهادة الذي لن نتراجع عنه إلا بتحقيق كامل أهدافنا ونكسر عنجهية هذا المحتل".

ودانت وزارة الأسرى والمحررين ما قامت به إدارة السجون من نقل وعزل لقيادة لجنة الطوارئ، معتبرةً أن هدفه تشتيت مواقف الحركة الأسيرة، وفصل القيادة عن باقي الأسرى بالسجون في محاولة لإفشال خطوة الإضراب.