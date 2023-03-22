الزراعة لـ(الرسالة): لا ضرائب إضافية على الفواكه المستوردة

أكدت وزارة الزراعة في غزة عدم صحة الاشاعات التي تتحدث عن فرض ضرائب جديدة على الفواكه والأسماك الواردة عبر المعبر لأسواق قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الوزارة، المهندس أدهم البسيوني في حديث لـ "الرسالة نت" إن الوزارة لم تفرض ضرائب والأموال التي سيدفعها التجار هي مقابل فحوصات مخبرية للتأكد من سلامة الفواكه الواردة".

وشدد على أن توجه الوزارة نحو دقة الفحوصات المخبرية يأتي في ظل انتشار مرض السرطان بين المواطنين في قطاع غزة خلال السنوات الأخيرة، "وهو ما يصب في مصلحتهم".

وأشار إلى أن وزارته تبحث دوما عن الجودة في جميع السلع والبضائع الواردة لقطاع غزة، وكذلك المصنعة والمنتجة محليا.

ولفت البسيوني إلى أن تحصيل رسوم مقابل خدمات فحص الواردات الزراعية جرى اعتمادها منذ عام 2017 وليست جديدة.

وبيّن أن الرسوم رمزية وتبلغ 50 شيكل للطن، مؤكدا أنها لا تؤثر على أسعار الفواكه والأسماك.

ودعا المتحدث باسم الوزارة المواطنين بعدم التعاطي مع الشائعات التي تروّج بهدف خلق بلبلة في الشارع الغزي.