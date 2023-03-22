شركة صهيونية تطرد فلسطيني من عمله بسبب منشورات على فيسبوك

فصل محل تجاري يعمل كوكيل لشركة اتصالات شاب فلسطيني من مدينة أم الفحم من عمله على خلفية منشورات وطنية نعى فيها شهداء مدينة نابلس الذين ارتقوا خلال الأشهر القليلة الأخيرة.

وقال لؤي خليلية من مدينة أم الفحم "أنا أعمل في هذا المكان من عام ونصف تقريبًا، وحسابي على فيس بوك هو ذاته منذ ما يقارب 10 سنوات، والمنشورات وصيغتها هي ذاتها منذ أنشأت هذا الحساب".

وأردف، "تواصلوا معي من مكان عملي قبل أسبوع ونصف وأخبروني أنهم قرروا فصلي من عملي على خلفية منشورات على فيسبوك، وأنه علي أن أتوجه إلى جلسة استماع ستعقد بعد يومين".