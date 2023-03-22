(قناع بلون السماء) رواية جديدة للأسير بـاسم خندقـجي

صدَرَ عن دار الآداب في بيروت، مع نهاية يناير، رواية جديدة للروائي والشاعر الفلسطيني الأسير باسم خندقجي، مكونة من ثلاثة أجزاء، الجزء الأول منها بعنوان (قناع بلون السماء).

يعتبر هذا الكتاب هو الإصدار الرابع بين الروايات والدواوين الشعرية للروائي باسم خندقجي، حيث تم طباعة ونشر الروايات في بيروت، ومنها: مسك الكفاية، خسوف بدر الدين، نرجس العزلة، أنفاس امرأة مخذولة. وديوانين شعريين هما: الأول طقوس المرّة الأولى، أنفاس قصيدة ليلية، بالإضافة للمقالات التي سبق أن نشرت في العديد من المجلات والصحف والمنابر الثقافية والمواقع الالكترونية.

وفي مقابلة إذاعية معه يتحدث شقيق الأسير يوسف خندقجي عن الرواية:" قناع بلون السماء هي الجزء الأول من ثلاثية المرايا، والعنوان يرمز لعدة أقنعة داخل الرواية التي تتألف من مسار تاريخي يحكي عن تاريخ مريم المجدلية، والمسار التاني المسار الواقعي للراوي الذي يحكي عن نور بطل الرواية وخطته للتحول إلى أور، والمسار الثالث رسائل صوتيه من نور لصديقه في سجون الاحتلال.

ويضيف شقيق الأسير:" الرواية تتحدث عن أحوال فلسطيني نتيجة توقيع الاتفاقيات وتغيير أحوال الشخصيات وبطل الرواية نور الذي ينتحل شخصية اليهودي أور ومن خلال التحول يحصل على هوية (إسرائيلية) بمعطف جلدي في يافا ليتعرف على الطريقة التي يفكر فيها هذا المحتل، ثم يبحث عن سر مريم المجدلية، والكاتب يحكي عن مسار تاريخي مهم في قرية مجدو المحتلة.