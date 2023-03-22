مفتي المملكة: غداً الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك

أعلن مفتي المملكة الأردنية الهاشمية الشيخ عبد الكريم الخصاونة، اليوم الأربعاء، أن غداً الخميس الموافق 23 آذار/ مارس 2023 سيكون أول أيام شهر رمضان المبارك، حسبما نقلت وكالة الأنباء الأردنية – بتراء.

جاء هذا خلال فعالية رصد هلال شهر رمضان، والتي أقامتها دائرة الإفتاء في مسجد الملك حسين بن طلال في العاصمة الأردنية.

وأكّد المفتي أن دائرة الإفتاء ودوائرها المختصة قد رصدت هلال شهر رمضان المبارك، وأن مجمع البحوث الإسلامية قد اجتمع واطّلع على نتائج التحري.

وهنّأ المفتي كلاً من العاهل الأردني وولي العهد والأسرة الهاشمية، والأمة العربية والإسلامية بحلول شهر رمضان.