جبارين: الأسرى حققوا نصراً جديداً حطموا به غطرسة السجّان

قال مسؤول مكتب الشهداء والجرحى والأسرى في حركة حماس زاهر جبارين، "إن الأسرى حققوا نصراً جديداً حطموا به غطرسة السجّان، وبرهنوا من جديد بأنهم أصحاب حق والأقدر على الصمود وانتزاع الحقوق".

وأكد جبارين في تصريح صحفي، مساء الأربعاء:" نحيّي أسرانا الأبطال، ونحيي أبناء شعبنا الفلسطيني الأبي وفصائل مقاومتنا الباسلة وأحرار العالم، لوقوفهم سداً منيعاً في وجه الاحتلال وسجانيه".

ونوّه جبارين بأن الأسرى ليسوا وحدهم ولن يتركوا لقمة سائغة للاحتلال الإسرائيلي وسجانيه، وإن المقاومة الباسلة وأبناء شعبنا يرقبون سلوك الاحتلال ولن يتوانوا لحظة واحدة في نصرة الأسرى والذود عنهم.