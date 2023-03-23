بحر: انتصار إرادة الأسرى بوابة لمزيد من الانتصارات خلال المرحلة المقبلة

قال رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة د. أحمد بحر إن انتصار إرادة الأسرى في هذا التوقيت الدقيق بمثابة بوابة لمزيد من الانتصارات خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف في تصريح صحفي أن معركة الأسرى تشكل عنواناً للكرامة والتحرر الوطني، ولن يهدأ لنا بال حتى تحريرهم جميعاً من قيد الاحتلال.

وثمن بحر جهود الجهات والمؤسسات والفصائل وكل أحرار العالم، الذين لم يتوانوا عن دعم ومساندة الأسرى وقضيتهم العادلة وندعوهم لمواصلة نصرة الأسرى حتى تتحقق كامل حريتهم.

وتوجه بالتحية والتهنئة لأسرانا الأبطال في سجون الاحتلال، وأبناء شعبنا الفلسطيني كافة، بالانتصار الجديد الذي سجله الأسرى على الظلم والقهر الصهيوني المتطرف.