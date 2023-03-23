دعوات للحشد والمشاركة الواسعة في (فجر الأسرى) غداً الجمعة بمساجد الضفة

دعت حملة "الفجر العظيم" للحشد وإحياء صلاة فجر الجمعة المقبلة في مساجد الضفة الغربية، إسنادًا ودعمًا للأسرى.

واستنهضت الحملة همم أهالي الضفة للمشاركة الواسعة في جمعة "فجر الأسرى" الموافق 24 مارس، نصرة للأسرى الأبطال بعد انجازهم البطولي في معركة "بركان الحرية والشهادة"، وتحقيق مطالبهم رغماً عن الاحتلال.

وحثت الحملة على الانتصار للأسرى بالحشد في صلاة الجمعة في كافة مساجد الضفة، والنهوض وتقدم الصفوف.

ونقلت إدارة سجون الاحتلال، صباح اليوم الأربعاء، أعضاء لجنة طوارئ الحركة الأسيرة إلى مكان مجهول بعد قرار قيادة الأسرى خوض إضراب الحرية أو الشهادة.

وتهدف حملة "الفجر العظيم" لاستنهاض الهمم والمشاركة الواسعة في صلاة الفجر، تزامناً مع محاولات الاحتلال الحثيثة لتزوير الحقائق التاريخية للمقدسات في القدس والخليل.

وانطلقت “الفجر العظيم” لأول مرة من المسجد الإبراهيمي بمدينة الخليل في نوفمبر 2020؛ لمواجهة المخاطر المحدقة بالمسجد واقتحام قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين المتكرر له، ومحاولات تهويده، وأداء الطقوس التلمودية فيه، ومن ثم انتقلت إلى المسجد الأقصى المبارك.