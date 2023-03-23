نقابة العاملين بجامعة بيرزيت توقف خطواتها الاحتجاجية

أعلنت نقابة العاملين بجامعة بير زيت وسط الضفة الغربية المحتلة وقف خطواتها الاحتجاجية، بناء على قرار وزير العمل بتشكيل لجنة تحكيم للبت في النزاع بين النقابة وإدارة الجامعة.

ودعت النقابة الخميس، الأكاديميين لإقرار علامات الفصل الدراسي الأول وتسليمها، للبدء في الفصل الدراسي الثاني في الموعد المعلن.

وقالت النقابة إن الإدارة ستدفع راتبًا كاملًا عن شهر مارس/ آذار في موعده.

وشهدت جامعة بيرزيت سلسلة إضرابات وخطوات احتجاجية منذ شهر يونيو/ حزيران الماضي.

ويطالب العاملون في الجامعة بتطبيق اتفاق الكادر لعام 2016 بإضافة نسبة 15 % على الراتب الأساسي، حيث تصر الإدارة على مبلغ مقطوع، ما يحرم العاملين من الحقوق المترتبة على الاتفاق.

كما يطالبون بتطبيق التوافقات المتعلقة بالتأمين الصحي وتحويل فرق سعر الدولار المقتطع من مساهمة الموظفين للتأمين، وعدم المس بالأمن الوظيفي من خلال عقود، إذ يعتبرها العاملون مجحفة وتلتف على قانون العمل للتخلص من الموظفين الذين يعملون في الجامعة لسنوات طويلة بدوام كامل.

المصدر: وكالة صفا