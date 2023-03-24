ملخص انتهاكات أجهزة السلطة في الضفة المحتلة

- أجهزة السلطة في الخليل تعتقل الليلة الماضية، الأسير المحرر والمعتقل السياسي السابق عبد الله العمايرة.

- أجهزة السلطة في رام الله تواصل اعتقال الناشط أيمن أبو عرام لليوم الـ2 على التوالي.

- وقائي السلطة في نابلس يواصل اعتقال الأسير المحرر نهاد شقيرات، لليوم الـ3 على التوالي، علماً أنه أمضى 22 عاماً في سجون الاحتلال.

- وقائي السلطة في نابلس يواصل اعتقال الطالب الحافظ لكتاب الله أحمد خليل دويكات، لليوم الـ3 على التوالي.

- وقائي السلطة في نابلس يواصل اعتقال الأسير المحرر نضال دغلس من عصيرة الشمالية لليوم الـ3 على التوالي.

- وقائي السلطة في نابلس يواصل اعتقال القيادي وائل الحشاش لليوم الـ4 على التوالي.

- وقائي السلطة في نابلس يواصل اعتقال محمد أبو سير نجل النائب داوود أبو سير لليوم الـ4 على التوالي.

- مخابرات السلطة تواصل اعتقال المطارد والأسير المحرر عمر بني عودة من طمون لليوم الـ5 على التوالي، وتنقله إلى مسلخ أريحا.

- أعلن إضرابه عن الطعام.. مخابرات السلطة في بيت لحم تواصل اعتقال المحرر نعمان محمد جبران لليوم الـ5 على التوالي.

- مخابرات السلطة تواصل اختطاف الطالب في جامعة الخليل محمد اهليل لليوم ال5 على التوالي، على خلفية عمله النقابي.

- أجهزة السلطة في نابلس تمدد اعتقال الشاب حمزة صلاحات مدة 15 يوماً، بتهمة الذم الواقع على السلطة، علماً أنه معتقل لليوم الـ6 على التوالي.

- مخابرات السلطة في رام الله تواصل اعتقال الشاب إسماعيل ضمرة لليوم الـ6 على التوالي.

- مخابرات السلطة في طوباس تواصل اعتقال الشاب نعيم راشد ضبابات، لليوم الـ6 على التوالي.

- أجهزة السلطة في طوباس تواصل اعتقال الأسير المحرر محمد دراغمة لليوم الـ11 على التوالي.

- وقائي السلطة في نابلس يختطف يواصل اختطاف المـ ـطارد موسى عطا الله لليوم الـ93 على التوالي.

- رغم صدور قرارات قضائية بالإفراج عنه.. أجهزة السلطة في رام الله تواصل اختطاف المطـ.ـارد مصعب اشتية وعميد طبيلة لليوم الـ187 على التوالي.