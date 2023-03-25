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جدول مباريات اليوم السبت 25 مارس 2023 والقنوات الناقلة

جدول مباريات اليوم السبت 25 مارس 2023 والقنوات الناقلة
جدول مباريات اليوم السبت 25 مارس 2023 والقنوات الناقلة

الرسالة نت

تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 25 مارس 2023 في البطولات العالمية والمباريات الودية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

تتواصل متعة كرة القدم، مع أيام شهر رمضان المبارك، بيوم جديد من أيام التوقف الدولي الذي على أثره توقفت أغلب البطولات.

جدول مباريات اليوم

 ليتبقى لنا متابعة التصفيات الدولية الهامة ضمن مباريات اليوم السبت 25 مارس 2023.

ونبدأ بتصفيات كأس أمم أوروبا حيث سنشاهد سوياً أكثر من لقاء هام على رأسهم مباراة إسبانيا ضد النرويج في افتتاحية المجموعة الأولى.

حيث صراع الصدارة المبكرة بين اثنين من أقوى المنتخبات الأوروبية.

جدول مباريات اليوم السبت 25 مارس

تصفيات كأس أمم أوروبا - دور المجموعات (الجولة الأولى)

إسبانيا - النرويج       21:45 مصر، 22:45 السعودية       UEFA.tv

كرواتيا - ويلز  21:45 مصر، 22:45 السعودية       UEFA.tv

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/280058

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