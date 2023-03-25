غزة: وفاة الصحفية مرج الزهور أبو هين

توفيت، اليوم السبت، الزميلة الصحفية مرج الزهور أبو هين التي قضت أثناء الولادة.

والفقيدة البالغة من العمر 30 عامًا هي ابنة الشهيد القسامي القائد محمود أبو هين الذي استشهد برفقة أخويه يوسف وأيمن عام 2003، خلال اشتباك مسلح خاضوه مع قوات جيش الاحتلال التي اقتحمت حي الشجاعية شرقي غزة.

وهي حاصلة على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة.

وتعمل أبو هين لدى قسم الإعلام في المجلس الأعلى للقضاء.

وسمّاها والدها "مرج الزهور" نسبة إلى معاناة إبعاده مع عدد من قيادات حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" إلى مخيم مرج الزهور في لبنان عام 1992؛ إذ ولدت خلال تواجد والدها في الإبعاد.