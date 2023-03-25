حمادة: عملية حوارة رسالة تحد من شعبنا ومقاومته لجيش الاحتلال

قال المتحدث باسم حركة حماس عن مدينة القدس، محمد حمادة، إن عملية حوارة الجديدة مساء اليوم هي رسالة تحد من شعبنا ومقاومته لجيش الاحتلال الصهيوني.

وبين أن بلدة حوارة المحاصرة تواصل المقاومة والرد على عنجهية الاحتلال ومستوطنيه.

وأضاف: طالما بقي الاحتلال فإن المقاومة ستتواصل رغم كل الجرائم الصهيونية، وإن العملية اليوم هي رسالة جديدة للمتآمرين على قضيتنا ومقاومتنا".

ودعا حمادة ثوار شعبنا لمواصلة توجيه الضربات لهذا العدو، وضرب أهداف الاحتلال ومستوطنيه على امتداد أرضنا المحتلة.

وأصيب جنديان إسرائيليان، مساء اليوم، بعملية إطلاق نار وسط بلدة حوارة، جنوب مدينة نابلس.

ووفقا لمصادر صحفية، فإن فلسطينيًا أطلق النار من مركبة مسرعة على جنود من جيش الاحتلال، جنوب مدينة نابلس، موقعًا عدة إصابات؛ قبل أن يتمكن من الانسحاب من المكان.



وأكدت المصادر أن قوات الاحتلال تُطارد مركبة فلسطينية، جنوبي المدينة، يُشتبه بأن منذ إطلاق النار انسحب فيها.

يشار إلى أن المصابين في عملية إطلاق النار بحوارة حالتهما متوسطة وخطيرة.



وعقب العملية، أغلق جيش الاحتلال مداخل مدينة نابلس والحواجز العسكرية المحيطة بها بشكل كامل؛ لا سيما حواجز "زعترة" و"حوارة" جنوبًا، و"صرة" و"تل- المربعة" غربًا.