عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

اقتحم مستوطنون متطرفون، صباح الأحد، المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال (الإسرائيلي).

وقالت دائرة الأوقاف إن أعدادا كبيرة من المستوطنين تحت حماية شرطة الاحتلال اقتحمت المسجد الاقصى في ساعات الصباح الأولى، فيما قامت تلك القوات بإفراغ الأقصى من الفلسطينيين لتأمين اقتحامات المستوطنين.

وكان قد توافد مئات المقدسيين وفلسطينيي الداخل الفلسطيني المحتل، لأداء صلاة فجر الرابع من رمضان في المسجد الأقصى المبارك.

وأفادت مصادر مقدسية أن مئات المصلين أحيوا صلاة الفجر في ساحات ومصليات المسجد، رغم تشديدات الاحتلال على مداخل البلدة القديمة في القدس المحتلة.

