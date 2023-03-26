شاهد| اشتباكات مع الاحتلال بعد اقتحامه مخيم نور شمس

اقتحمت قوات الاحتلال (الإسرائيلي)، صباح اليوم الأحد، مخيم نور شمس بمدينة طولكرم شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية باندلاع اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال في المخيم.

وكانت مستوطنة (إسرائيلية) قد أصيبت بالهلع، صباح اليوم، بفعل إطلاق نار على مستوطنة "أفني حيفتس" قرب طولكرم شمال الضفة الغربية.

وبحسب موقع واللا العبري، فإن عياري ناري واحد أصاب المبنى الذي تعيش فيه المستوطنة ما أدى لإصابتها بالهلع.

وفي أعقاب عملية إطلاق النار التي تبنتها كتيبة "الرد السريع - طولكرم"، اقتحمت قوات من جيش الاحتلال مخيم نور شمس.