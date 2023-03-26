الحرب الدينية الحرب الدينية

الرسالة نت

ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: غزة العزة

اتحاد موظفي أونروا بغزة يُعلن العصيان الإداري

اتحاد موظفي أونروا
اتحاد موظفي أونروا

الرسالة نت- غزة

أعلن اتحاد موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" بغزة، اليوم الأحد، عن العصيان الإداري في كافة المرافق، اعتبارًا من يوم غدٍ الإثنين، على إثر الخلاف مع إدارة الوكالة، وما اعتبروه عدم التزام مكتب إقليم غزة بما تعهد به المفوض العام.

وأصدر الاتحاد بيانًا اليوم، قرر خلاله إعلان العصيان الإداري في كافة مؤسسات وكالة الغوث بغزة اعتباراً من غد الإثنين ويشمل وقف كل الدورات وورشات العمل والزيارات الإشرافية والزيارات للمؤسسات على اختلافها من أي مسئول بما فيها فرق الحماية وما يسمى الحيادية حتى إشعار آخر.

وطالب الاتحاد المفوض العام بالتدخل المباشر لإنهاء كل هذه الإشكاليات ووضع حد لسياسة المماطلة والتسويف في إقليم غزة، مشيرًا إلى أنه ستكون هناك إجراءات لاحقة وحاسمة وغير مسبوقة إن لم تستجب الإدارة لمطالب الموظفين.

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/280137

كلمات مفتاحية

أونروا

متعلقات

أخبار رئيسية

المزيد من محلي

تم نسخ الرابط بنجاح.