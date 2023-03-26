اتحاد موظفي أونروا بغزة يُعلن العصيان الإداري

أعلن اتحاد موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" بغزة، اليوم الأحد، عن العصيان الإداري في كافة المرافق، اعتبارًا من يوم غدٍ الإثنين، على إثر الخلاف مع إدارة الوكالة، وما اعتبروه عدم التزام مكتب إقليم غزة بما تعهد به المفوض العام.

وأصدر الاتحاد بيانًا اليوم، قرر خلاله إعلان العصيان الإداري في كافة مؤسسات وكالة الغوث بغزة اعتباراً من غد الإثنين ويشمل وقف كل الدورات وورشات العمل والزيارات الإشرافية والزيارات للمؤسسات على اختلافها من أي مسئول بما فيها فرق الحماية وما يسمى الحيادية حتى إشعار آخر.

وطالب الاتحاد المفوض العام بالتدخل المباشر لإنهاء كل هذه الإشكاليات ووضع حد لسياسة المماطلة والتسويف في إقليم غزة، مشيرًا إلى أنه ستكون هناك إجراءات لاحقة وحاسمة وغير مسبوقة إن لم تستجب الإدارة لمطالب الموظفين.