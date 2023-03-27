اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال في نابلس واعتقال مواطنين

اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الاثنين، عددا من المواطنين، خلال اقتحامها مدن متفرقة في الضفة الغربية، فيما اندلعت اشتباكات مع الاحتلال في مخيم عسكر بمدينة نابلس.

وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب شادي خضر صلاحات من الباذان شمال نابلس، وليث شرايعة، وأنس صقرمن مخيم عسكر.

كما اعتقلت المواطنين عزمي إياد متصور من قرية بدو شمال غرب القدس، وأنس سالم أبو فنار من يطا جنوب الخليل، إلى جانب الشاب محمد حربي حمامرة من حوسات غرب بيت لحم.

وفي سياق متصل، أفادت مصادر محلية أن مقاومين استهدفوا قوات الاحتلال لدى اقتحامها مخيم عسكر في مدينة نابلس.

واندلعت اشتباكات عنيفة بين المقاومين وقوات الاحتلال، بينما حاصر الاحتلال المصلين في مسجد المهاجرين القريب من منزل الشهيد عبد الفتاح خروشة في مخيم عسكر القديم شرق المدينة.

وألقى مقاومون عبوات محلية الصنع، تجاه جيبات الاحتلال المقتحمة لمخيم عسكر بنابلس.