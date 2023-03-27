تعرف على الحالة الجوية اليوم الاثنين 27 مارس 2023

قالت دائرة الأرصاد الجوية، إن الجو يكون اليوم الاثنين، غائما جزئيا الى غائم وبارداً خاصة في المناطق الجبلية، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها اقل من معدلها العام بحدود درجتين مئويتين وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط امطار متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية والوسطى، الرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا وباردا خاصة في المناطق الجبلية ، الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع.

وأضافت دائرة الأرصاد أن الجو يكون يوم غد الثلاثاء صافيا بوجه عام ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة بحيث تصبح اعلى من معدلها العام بقليل، الرياح جنوبية غربية الى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو الاربعاء غائما جزئيا الى غائم وبارداً خاصة في المناطق الجبلية ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح اقل من معدلها بحدود درجتين مئويتين وتكون الفرصة مهيأة لسقوط امطار متفرقة على بعض المناطق، الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

الخميس، يكون الجو غائما جزئيا الى غائم وبارداً خاصة في المناطق الجبلية ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح اقل من معدلها العام بحدود 5 درجات مئوية و الفرصة مهيأة لسقوط امطار متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية والوسطى، الرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية نتيجة لتشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر.