المؤسسات الخيرية بغزة تعلن عن تقديم مساعدات بـ2 مليون دولار

أعلن تجمع المؤسسات الخيرية في قطاع غزة، اليوم الأحد، أنه قدم أكثر من 2 مليون دولار على شكل مساعدات مختلفة ومتنوعة منذ بداية شهر رمضان المبارك عبر جمعياته والمؤسسات الشريكة.

وأوضح التجمع في تصريح صحفي، أن المساعدات تنوعت ما بين طرود غذائية ومساعدات نقدية وقسائم شرائية وسلال خضار وكسوة أطفال وغيرها من المساعدات.

وأشار إلى أنه قدّم آلاف وجبات الإفطار منذ اليوم الأول من شهر رمضان المبارك، ولا يزال العمل مستمراً ضمن مشروع إفطار صائم.

وقال التجمع: "إن قرابة 150 ألف أسرة وُضعت على أجندة مؤسسات العمل الخيري خلال الشهر الكريم، ومن المتوقع أن تصل المساعدات إليها جميعاً حتى نهاية الشهر".

وأكّد أن مهمة التجمع التنسيق بين المؤسسات لضمان وصول المساعدات للمستفيدين الحقيقيين لها، وتحقيق الشفافية والنزاهة وعدالة التوزيع، إلى جانب المتابعة الإدارية والمالية للمؤسسات.

ونوّه التجمع بأن لديه برنامجاً خاصاً يحدد الفئات المحتاجة والتي وصل عددها 220 ألف عائلة، لضمان الوصول للمستحقين، والاهتمام بفئة الأيتام عبر صرف كفالات دورية لهم مثل مشروع كفالات الأيتام والجرحى والشهداء على مستوى القطاع.

ودعا التجمع أبناء شعبنا الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية للوقوف إلى جانب شعبنا ومساعدته والعمل على دعم صموده في مواجهة إجراءات الاحتلال وانتهاكاته المستمرة.