أجهزة السلطة تواصل اعتقالاتها السياسية بحق المواطنين بالضفة

تواصل أجهزة السلطة في الضفة الغربية، انتهاكاتها واعتقالاتها السياسية بحق المواطنين، بالرغم من حلول شهر رمضان المبارك، متجاهلة كافة المناشدات الحقوقية والعائلية بضرورة الإفراج الفوري عنهم والتوقف عن هذه السياسة.

ولا تزال مخابرات السلطة تختطف الشاب نور خلاف من بلدة دورا، بعد اقتحام مكان عمله في مطبعة الرحيق أمس، والأسير المحرر بشار كلبونة لليوم الـ2 على التوالي، على ذات التهمة التي اختطف عليها قبل 3 شهور.

وتواصل أجهزة السلطة تواصل اعتقال الأسير المحرر والمعتقل السياسي السابق عبد الله العمايرة، والناشط أيمن أبو عرام، والأسير المحرر أحمد السمحان وشقيقه يحيى السمحان لليوم الـ5 على التوالي.

وتعتقل الطالب الحافظ لكتاب الله أحمد خليل دويكات، والأسير المحرر نضال دغلس من عصيرة الشمالية، والقيادي وائل حشاش لليوم الـ6 على التوالي، والمواطن محمد أبو سير نجل النائب داوود أبو سير لليوم الـ7 على التوالي، والأسير المحرر الشيخ محمد جناجرة من قرية طلوزة لليوم الـ8 على التوالي.

كما تواصل السلطة اعتقال المطارد والأسير المحرر عمر بني عودة من طمون لليوم الـ8 على التوالي، وتنقله إلى مسلخ أريحا.

ولليوم الثامن على التوالي تواصل مخابرات السلطة اختطاف الطالب في جامعة الخليل محمد اهليل، والشاب حمزة صلاحات، بتهمة الذم الواقع على السلطة، فيما تواصل اعتقال الشاب نعيم راشد ضبابات، لليوم الـ9 على التوالي، والأسير المحرر محمد دراغمة لليوم الـ14 على التوالي.

ويختطف وقائي السلطة في نابلس المطارد موسى عطا الله لليوم الـ96 على التوالي، والمطارد مصعب اشتية وعميد طبيلة لليوم الـ190 على التوالي.

وسجلت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة (247) انتهاكًا سياسيًا خلال فبراير، تنوعت بين اعتقال واستدعاء ومداهمة وقمع واعتداء على الحقوق والحريات.

ولا تزال الأصوات والمطالبات تتعالى بضرورة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين في سجون أجهزة السلطة بالضفة، ليشهدوا شهر رمضان بين أهليهم وذويهم.

وتواصل أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية حملات الاعتقال السياسي، والتي تطال الأسرى المحررين والطلبة والنشطاء والشخصيات والرموز الوطنية، على خلفية آرائهم وتوجهاتهم السياسية.