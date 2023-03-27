المفتي العام يحذر من تداول نسخة من القرآن الكريم

حذر المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية محمد حسين، من تداول نسخة من القرآن الكريم؛ لوجود خطأ مطبعي في صفحة 156 في الآية رقم 48 من سورة الأعراف، حيث كُتبت كلمة "بعرفونهم" بدلًا من "يعرفونهم"، حيث استُبدل حرف الياء بالباء.

وأوضح الشيخ حسين في بيان صحفي، اليوم الاثنين، أن هذه النسخة صادرة عن مطبعة منصور بغزة، بتصريح رقم (152) الصادر في 22/11/2016م عن مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر الشريف.

وناشد المفتي العام المكتبات والمطابع والأشخاص الذين يملكون مصاحف من هذه النسخ، ضرورة تسليمها لدار الإفتاء، لإجراء اللازم بشأنها حسب الأصول.

ونوه إلى ضرورة مراعاة الدقة عند طباعة المصاحف، خاصة عند استخدام طريقة التصوير السريع لبعض الطبعات.