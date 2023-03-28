الذكرى السنوية الـ22 لعملية الشهيد القسامي فادي عامر من قلقيلية

توافق اليوم الذكرى السنوية الـ22 لاستشهاد القسامي فادي عطا الله عامر من قلقيلية، أحد شهداء سلسلة العهدة العشرية لكتائب القسام، عقب تنفيذ عملية استشهادية على الحاجز العسكري قرب قرية كفر سابا، والتي أدت إلى مقتل 3 جنود للاحتلال وجرح 7 آخرين.

سيرة عطرة

ولد الشهيد فادي عطا الله يوسف عامر عام 1978، وله خمسة أخوة وخمس أخوات، حصل على شهادة الثانوية العامة، ثم التحق بالمعهد الشرعي في قلقيلية واتجه إلى جامعة القدس المفتوحة فتخصص في التربية الإسلامية.

كما حصل على شهادة تجويد من وزارة الأوقاف، وقبل استشهاده، قدم طلب توظيف إلى دائرة الأوقاف ليشغل وظيفة مؤذن.

عرف عنه أنه كان عصاميا يعتمد على نفسه في تغطية تكاليف دراسته، فعمل في محل لبيع المواد التموينية، كما التحق في دورات للحديث الشريف والتفسير.

انضم لجماعة الإخوان المسلمين وكان حريصا على الشباب المسلم وعلى ربطهم بالحركة الإسلامية.

تفاصيل العملية

بـ 250 جرام من الكبريت المنزلي، وبتكلفة حوالي 150 شيكل فقط، استطاع الشهيد فادي بالتعاون مع الأسير المحرر في صفقة وفاء الأحرار "جبريل جبريل" من صنع الحزام الناسف.

وبعد رصد ومعاينة قام بها الشهيد مع رفيقه جبريل، استمرت حوالي أسبوعين إلى جانب الحفاظ على السرية التامة؛ تمكن الشهيد عامر في 28 مارس 2001، من تفجير حزامه الناسف في موقف باصات جنوب قلقيلية بالقرب من حاجز "النبي يامين"، الفاصل بين قلقيلية و"تل أبيب"، لتسفر العملية عن مقتل 3 جنود وإصابة 7 آخرين.

وقد مثلت العملية الاستشهادية اختراقاً أمنياً كبيراً للعدو، حيث كانت تبعد عن حاجز الاحتلال العسكري بقلقيلية قرابة 200 متر.