دعوات لفعاليات غضب شعبي الخميس والجمعة المقبلين في وجه الاحتلال

دعت القوى الوطنية والإسلامية إلى المشاركة الواسعة في فعاليات يوم الأرض، واعتبار الخميس والجمعة المقبلين، يومي غضب شعبي في وجه الاحتلال والمستوطنين، تزامناً مع ذكرى يوم الأرض.

وقالت القوى في بيان عقب اجتماعها الأسبوعي، إننا "ندعو إلى اعتبار يومي الخميس والجمعة المقبلين يومي غضب شعبي، تعبيراً عن رفض الاحتلال والمستوطنين، والدفاع عن الأرض".

وتابعت: "ندعو للمشاركة الواسعة في فعاليات يوم الأرض وخاصة في الأراضي المحاطة بالمستوطنات والحواجز العسكرية، في إطار المقاومة الشعبية المستمرة في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وشددت على أن مواصلة الاحتلال لتصعيد عدوانه وجرائمه ضد شعبنا، لن تكسر إرادة الصمود والتمسك بالحقوق والثوابت، وفي مقدمتها حق عودة اللاجئين، وحق تقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس".

وأشارت إلى أن الاعتداء على المسجد الأقصى المبارك وعلى المصلين والمعتكفين والمرابطين فيه، من أجل إفساح المجال لدخول المستوطنين بحماية جيش الاحتلال، يندرج في إطار الجرائم التي تستهدف الأماكن المقدسة، الإسلامية والمسيحية، وفي إطار محاولة جر المنطقة إلى حرب دينية، وزعزعة الأوضاع فيها.