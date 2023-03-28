حماس تنعى الشهيد لولح وتؤكّد أن دماء شهدائنا لن تذهب هدراً

نعت حركة "حماس" إلى جماهير شعبنا الفلسطيني العظيم الشهيد البطل عمير لولح (23 عامًا)، من قرية زواتا بنابلس، الذي ارتقى اليوم متأثراً بإصابته بنيران قوات الاحتلال خلال تصديه لاقتحامها المدينة في ٢٢ شباط/ فبراير الماضي.

وبعثت حركة حماس في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء بالتعزّية إلى ذوي الشهيد ومحبيه، مؤكدةً أنّ ثورتنا مستمرة، وشهداءنا منارات على طريق النصر والتحرير، ودماءهم لن تذهب هدراً.

ودعت أبناء شعبنا إلى تصعيد المقاومة في وجه الاحتلال المجرم، ومواصلة استهداف قواته وقطعان مستوطنيه، دفاعاً عن مدننا ومقدساتنا وفي القلب منها المسجد الأقصى المبارك.