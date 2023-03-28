هل تستخدم أجهزة (واي فاي) بشكل خاطئ؟

يزعم خبراء أن كثيرا من المستخدمين يضعون أجهزة توجيه "واي فاي" (WiFi) الخاصة بهم في مواقع خاطئة، وذلك حسب تقرير لصحيفة "ديلي ميل" (DailyMail).

ووفقا لشركة "ريتر كوميونيكيشنز" للاتصالات، فإن وضع جهاز التوجيه الخاص بك في المطبخ منخفضا جدا أو في أماكن ضيقة يعد من بين أسوأ الأشياء التي يمكنك القيام بها لإضاعة إشارة الإنترنت.

وبدل ذلك، يقول خبراء الإنترنت إن أجهزة التوجيه تحتاج إلى وضعها في منطقة مفتوحة بها مساحة أكبر، مما يسمح للإشارة بالانتشار في جميع أنحاء المنزل بسهولة أكبر.

وقالت شركة ريتر كوميونيكيشنز "يمكن للنوافذ والخزائن والمساحات الضيقة أن تبطئ سرعة الإنترنت، بالإضافة إلى ذلك يمكن لمواد البناء مثل الألواح الصخرية والطوب ورقائق الخشب أن تعرقل تقدم الإشارة الخاصة بك، لذا ابحث عن منطقة مفتوحة لوضع جهاز التوجيه الخاص بك".

ومن ضمن توصيات الشركة للحصول على إشارة واي فاي جيدة ضرورة تركيز جهاز التوجيه في منطقة أكثر استخداما في المنزل، ورفعه إلى ما لا يقل عن 5 إلى 7 أقدام من الأرض.

ومع ذلك، تم إدراج المطبخ كآخر مكان للقيام بذلك، بسبب أجهزة الميكروويف التي لديها القدرة على إصدار إشارات متداخلة.

ويجب أيضا وضع أجهزة توجيه "واي فاي" بعيدا عن المعادن التي يمكن أن تقلل الإشارة أيضا.

وأضافت شركة ريتر كوميونيكيشنز أن "إشارتك تفقد قوتها كلما ابتعدت عن جهاز التوجيه، لذلك يجب وضع جهاز التوجيه الخاص بك بالقرب من المنطقة التي تستخدم فيها شبكة واي فاي أكثر من غيرها".

ويرسل جهاز التوجيه الخاص بك موجات راديو، ويؤدي وضع الجهاز على مسافة جيدة بعيدا عن الأرض إلى تحسين نطاق الإشارة.

كما أن الحفاظ على تحديث التكنولوجيا والحصول على معززات "واي فاي" سيضمن أيضا أن تكون إشارة الإنترنت في أفضل حالاتها.

وتقترح شركة "ريتر كوميونيكيشنز" أن يتم وضع كلمة مرور على شبكة "واي فاي" الخاصة بك لأن ذلك لن يجعلها أكثر أمانا فحسب، بل ستمنع أي شخص في الحي من الدخول على الإنترنت، مما سيؤدي بدوره إلى بطء الشبكة. وتابعت "كلما زاد عدد الأجهزة التي تصل إليها شبكة "واي فاي" في وقت واحد سيكون اتصالك أبطأ".

المصدر : ديلي ميل + مواقع إلكترونية