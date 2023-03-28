أفضل طرق لقص أظافر الطفل

تنمو أظافر الطفل قبل ولادته؛ حيث تبدأ في التكون في الثلث الثاني من الحمل، وتتشكل تماماً عند الولادة. قد تحتاج إلى تقليمها منذ الولادة وما بعدها؛ لذلك قد يكون الطفل جاهزاً لقص أظافره من الأسبوع الأول وكل يومين أو ثلاثة أيام خلال الأسابيع الثلاثة الأولى حتى تتصلب الأظافر وتتوقف عن النمو بسرعة كبيرة.

لماذا تحتاج أظافر الأطفال إلى التشذيب؟

لا يستطيع الطفل التحكم في حركات يده وقدميه جيداً؛ لذلك إذا لم يتم تقليم الأظافر فقد ينتهي الأمر بالطفل بخدوش على وجهه وجسمه، أيضاً يمكن أن يمنع تقليم الأظافر في الوقت المناسب ظهور الأظافر الغائرة أو الأظافر الناشبة عندما تبدأ حافة الظفر بالنمو في الجلد المجاور وتسبب الألم والتورم.

إليكِ مجموعة طرق لقص أظافر طفلك بلطف وأمان.

1. استخدام أدوات تقليم الأظافر المخصصة لحديثي الولادة

هناك العديد من أدوات تقليم الأظافر التي يمكنك أن تختاري من بينها، وهي مخصصة لحديثي الولادة كما أنها توفر رؤية أفضل، كما يُفضل اختيار مكان به إضاءة جيدة ووقت يكون به طفلك هادئاً، والأفضل أن يكون الطفل نائماً.

أيضاً يُوصَى بعدم استخدام قصافة الكبار؛ لأنها تمارس ضغطاً أكبر، وتكون أكبر من أن تقص أظافر طفلك الصغيرة والحساسة برفق، كما أن مقص أظافر الأطفال له حواف مستديرة للسلامة، ويمكن استخدامه في البداية عندما تكون أظافر الأطفال ناعمة.

2. ابردي أظافر طفلك

تُعد من الطرق السهلة لتجنب القص المفرط لأظافر طفلك استخدام المبرد لبرد أظافر أصابع اليد أو أصابع القدم يمكن القيام بالقص أو التشذيب من أجل تنعيم الحواف الخشنة.

ومع ذلك عليكِ بالحرص على عدم برد الجلد وتجنب استخدام مبردات الأظافر المعدنية؛ لأنها قد تكون قاسية جداً على أظافر الطفل، ويُوصَى بشراء مبرد مخصوص للطفل حديثي الولادة.

3. عدم قضم الأظافر

يجب تجنب قضم أظافر الطفل وذلك لأن فم البالغين يحتوي على العديد من البكتريا

يجب تجنب قضم أظافر الطفل؛ وذلك لأن فم البالغين يحتوي على العديد من البكتريا الدقيقة التي يمكن نقلها إلى الطفل عن طريق الجروح، ما يؤدي إلى احتمالية الإصابة بالعدوى.

قد يبدو قضم أظافر طفلك خياراً أكثر أماناً للقص لكنك تخاطرين بإصابة طفلك بالعدوى من خلال هذه الطريقة.

4. أفضل وقت لقص أظافر الطفل

هناك طريقة أخرى لتقليل الجروح العرضية، وهي قص أظافر طفلك عندما يكون نائماً؛ بهذه الطريقة لا يتحرك طفلك، ويمكنك تثبيت الأظافر وتقليمها بشكل مريح.

يمكنك محاولة قص أظافر طفلك مباشرة بعد الاستحمام؛ وذلك لأن الاستحمام يجعل الأظافر ناعمة وسهلة القص.

5. التعامل مع الجروح غير المقصودة والنزيف

إذا بدأ الإصبع ينزف؛ فعليكِ بشطفه بالماء النظيف والضغط عليه بقوة بقطعة قماش نظيفة لبضع دقائق. بمجرد أن يهدأ النزيف، يمكنك تغطية الجرح بضمادة شاش معقمة. راقبي ضمادة الطفل لأن طفلك قد يضع إصبعه في فمه ويبتلعه عن طريق الخطأ.

خطوات قص أظافر الأطفال

الأفراط في تقليم أظافر طفلك يصيبه بالالتهابات

أولاً، خذي نفساً عميقاً ولا تقلقي من احتمال إيذاء طفلك.

يمكن مسك إصبع طفلك برفق وحزم .

قصي قوساً خفيفاً جداً على طول منحنى الظفر وتجنبي الإفراط في القص والحفر في الإصبع في أثناء قص أظافر طفلك؛ لأنه ممكن أن يؤدي إلى التهابات بالأظافر.