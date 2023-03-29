كم باقي على ليلة القدر 1444هـ.. متى ليلة القدر 2023، يتساءل الكثير من الأفراد عن موعد ليلة القدر 1444 هـ، وهي الليلة التي نزل فيها القران الكريم.

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موعد ليلة القدر

اختلف جمهور علماء المسلمين على تحديد تاريخ ليلة القدر، حيث تكون ليلة القدر في الأيام الوتر من العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك في ليلة فردية سواء ليلة 21 او 23 او 25 او 27 او 29 من رمضان.

إلا ان في الأغلب تكون ليلة السابع والعشرون من رمضان هي ليلة القدر، وبالرغم من اختلاف جمهور العلماء والفقه في تحديد تاريخ مؤكد لليلة القدر كونها في ليلة السابع والعشرون من شهر رمضان.

يعد هو مذهب أكثر الصحابة والفقهاء وأكدوا على ذلك بقسم أبي بن كعب رضي الله عنه بكون ليلة السابع والعشرين هي ليلة القدر وقول ابن حبيش له بأي شيء تقول ذلك يا أبا المنذر قال بالعلامة التي أخبرن.

اللهُم اعطنا خير ما تُعطي السائلين ، واجمع لنا صلاح الدنيا والدِين ، اللهم زِدنا نوراً في القلب ، وضياءً في الوجه ، وسعة في الرزق ، ومحبة في قلوب العباد ، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين ❤️#صباح_الخير

#رمضان_الخير_2023 pic.twitter.com/UKgslOgM9w — 🇦🇪𓆩SALEM𓆪👑 (@SALEM_MD1) March 29, 2023

ليلة القدر 2023

ليلة القدر هي الليلة التي أنزل فيها الله سبحانه وتعالى كتابه العظيم، وهي الليلة التي يبَحث عن موعدها الجميع من المسلمين وينتظرونها بفارغ الصبر وقد تحير العلماء المسلمين في تحديد الميعاد الأساسي لليلة القدر في شهر رمضان المبارك.

فقد اتفق البعض على أن ميعادها يكون في الليلة ال27 من شهر رمضان وأكدوا أنها لا تخرج عن هذا اليوم واحيانا ما تأتي ليلة القدر في يوم 27 من رمضان.

كما أن هناك رأي اخر يؤكد أن ليلة القدر تأتي في الليالى الفردية من العشر الأواخر من رمضان حيث يرجعون في هذا الرأي استنادا إلى الحديث الشريف ” تحروا ليلة القدر في النصف الأخير من الوتر من العشر الأواخر، التمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة” رواه البخاري ومتفق عليه.

وعلى هذا يؤكدون أنها قد تأتي في اللية الخامسة والعشرون أو السابعة والعشرون أو التاسعة والعشرون والله أعلم.

ما يستحب فعله في ليلة القدر

ليلة القدر من أكثر الليالي المباركة للمسلم عند الله سبحانه وتعالى وعليه استغلالها أفضل استغلال، بالدعاء والقيام والصلاة وتلاوة القرآن.

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