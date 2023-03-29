أذربيجان تفتتح سفارة لها في تل أبيب

قال وزير الخارجية (الإسرائيلي) "إيلي كوهين"، اليوم الأربعاء، إن أذربيجان افتتحت سفارة لها في "تل أبيب"، وذلك للمرة الأولى منذ تدشين العلاقات بين الدولتين عام 1991.

وأضاف كوهين خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الأذري، إن افتتاح أذربيجان سفارة لها في (إسرائيل) دليل على تعزيز العلاقات الثنائية بين الدولتين، مؤكداً أن أذربيجان كدولة مسلمة وذات موقع استراتيجي يحقق فرصاً كبيرة لهما.

وبيّن كوهين أنه اتفق مع وزير الخارجية الأذري، على تكوين جبهة موحدة ضد إيران، مع العلم أن أذربيجان تعارض النشاط الإيراني قرب حدودهما المشتركة.

وفي الشأن الاقتصادي، قال كوهين إنه سيتوجه قريباً إلى العاصمة الأذرية باكو، على رأس وفد اقتصادي (إسرائيلي) لتعميق العلاقات التجارية بينهما.

يشار إلى أن العلاقات بين (إسرائيل) وأذربيجان تطورت بعد الدعم (الإسرائيلي) لباكو في حربها ضد أرمينيا في إقليم كاراباخ قبل عامين.