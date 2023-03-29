(عبد اللهيان): عودة العلاقات بين إيران والسعودية خطوة للأمام

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الأربعاء، إن عودة العلاقات بين إيران والسعودية "خطوة إلى الأمام".

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها عبد اللهيان بمؤتمر صحفي مشترك عقده مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في العاصمة الروسية موسكو، اليوم الأربعاء.

وأضاف، أن تحسين العلاقات بين إيران والسعودية خطوة إلى الأمام بهذا الاتجاه"، حسب وكالة "تسنيم" المحلية.

وأوضح عبد اللهيان، أن تعجيل العلاقات بين الرياض وطهران يحتاج إلى بعض الوقت، مبينا أنه لا تزال هناك مشاكل ولكنها لا تعد عوائق لتقدم المباحثات.

ولفت الوزير الإيراني إلى أنه سيجتمع مع نظيريه السعودي الأمير فيصل بن فرحان "قريباً"، دون تحديد تاريخ معين.

وفي 10 مارس/ آذار الجاري، أعلنت السعودية وإيران استئناف علاقاتهما الدبلوماسية وإعادة فتح السفارات في غضون شهرين، وذلك عقب مباحثات برعاية صينية في بكين، بحسب بيان مشترك للبلدان الثلاثة.

وفي يناير/ كانون الثاني 2016، قطعت السعودية علاقاتها مع إيران، إثر اعتداءات تعرضت لها سفارة الرياض في طهران وقنصليتها بمدينة مشهد، احتجاجا على إعدام المملكة رجل الدين الشيعي السعودي نمر النمر، لإدانته بتهم منها "الإرهاب".