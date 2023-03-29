حماس تثمن موقف حاكم بالي بمنع استضافة منتخب الاحتلال في إندونيسيا

ثمنت حركة المقاومة الاسلامية (حماس)، الأربعاء، موقف حاكم مقاطعة بالي، الذي دعا فيه وزارة الشباب والرياضة الإندونيسية، لمنع مشاركة منتخب الاحتلال الإسرائيلي في حال استضافت إندونيسيا كأس العالم تحت 20 عامًا.

وقال عضو المكتب السياسي ورئيس مكتب العمل الشبابي للحركة فتحي حماد في تصريح صحفي، "نعتز بهذا الموقف الذي يعبر عن أصالة الشعب الإندونيسي ومواقفه النبيلة".

ودعا حماد الدول العربية والإسلامية إلى تفعيل وتوسيع دائرة المقاطعة للاحتلال ومؤسساته في كل المجالات انتصاراً لعدالة القضية الفلسطينية.

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، اليوم الأربعاء، سحب حق استضافة نهائيات كأس العالم للشباب من إندونيسيا.