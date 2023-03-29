أجهزة السلطة تعتقل الناشط السياسي خالد براهمة من أريحا

اعتقلت أجهزة السلطة، اليوم الأربعاء، الأسير المحرر والمرشح عن قائمة القدس موعدنا خالد براهمة من أريحا، وهو معتقل سياسي سابق لعدة مرات.

وذكرت مصادر محلية أن جهاز وقائي السلطة في أريحا اعتقل الناشط السياسي براهمة خلال توجهه إلى عمله صباح اليوم.

يشار إلى أنه رزق بطفل، في يناير الماضي، بعد يومين من اعتقاله من قبل جهاز الأمن الوقائي.

وتعرض براهمة للاستدعاء لدى جهاز المخابرات التابع للسلطة قبل أشهر قليلة، ضمن حملة متصاعدة للاعتقالات السياسية في الضفة الغربية.

واعتقلت قوات الاحتلال براهمة أكثر من مرة، إثر ترشحه للانتخابات التشريعية عام 2021 عن قائمة "القدس موعدنا" الممثلة عن حركة المقاومة الإسلامية حماس، قبل أن يقوم رئيس السلطة محمود عباس بإلغاء الانتخابات.

ونشأ براهمة في عائلة متدينة، وانتمى للكتلة الإسلامية أثناء دراسته الجامعية، ونشط في إطارها، كما نشط على المستوى المجتمعي في مدينة أريحا؛ فشغل أمين صندوق جمعية أبناء أريحا، وأمين صندوق جمعية إسكان موظفي بلدية أريحا، وعضو نقابة الموظفين في البلدية، وعضو مراقب في نقابة المحاسبين في بلدية أريحا.

وتواصل أجهزة السلطة في الضفة الغربية، انتهاكاتها بحق المواطنين، عبر حملة الاعتقال السياسي التي تشنها، والتي طالت أسرى محررون ونشطاء، فيما تتعالى الأصوات للإفراج عنهم في شهر رمضان المبارك.

ورغم صدور قرارات قضائية بالإفراج عنه، فإن أجهزة السلطة في رام الله تواصل اختطاف المطـارد مصعب اشتية وعميد طبيلة لليوم الـ192 على التوالي.

واعتقلت أجهزة السلطة في رام الله، أمس الثلاثاء، المعتقل السياسي السابق الحاج منذر رحيب، في حين تلاحق المعتقل السياسي السابق أحمد هريش في محاولة لاعتقاله منذ الليلة الماضية.