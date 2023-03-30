شاهد/ فصائل العمل الوطني تنظم مهرجانا مركزيا على حدود غزة

نظّمت فصائل العمل الوطني والإسلامي في قطاع غزة، ظهر اليوم الخميس، مهرجانا مركزيا في مخيم ملكة على الحدود الشرقية لقطاع غزة؛ وذلك بمناسبة احياء فعالية ذكرى يوم الأرض.

وقال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خالد البطش، خلال كلمة عن فصائل العمل الوطني والإسلامي، "نحي اليوم ذكرة الـ 47 ليوم الأرض التي قدم فيها شعبنا التضحيات حفاظًا على الأرض والهوية".

وأضاف البطش " في مثل هذا اليوم عام 1976 تصدى شعبنا للمخططات الصهيونية الاستيطانية في الداخل المحتل"، محذرا من محاولات شطب المدن التاريخية في الداخل المحتل وتهويدها بالكامل.

وأكد أنه لا خيار أمامنا سوى الوحدة في ميدان المواجهة والخندق والبندقية، " الطريق للتحرير يمر عبر فوهات البنادق ووحدة البندقية".

وشدد البطش على أن معركة سيف القدس ما زالت حاضرة وتحذر الاحتلال من غضب شعبنا ومقاومتنا، مردفا "تحية من غزة المقاومة إلى أهلنا في الداخل المحتل".



مهرجان مركزي من مخيم ملكة بذكرى يوم الأرض مهرجان مركزي من مخيم ملكة بذكرى يوم الأرض مهرجان مركزي من مخيم ملكة بذكرى يوم الأرض Posted by ‎سراج‎ on Thursday, March 30, 2023





