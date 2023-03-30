جماعات الهيكل تحرض على إدخال القرابين للأقصى بالقوة

نشرت جماعات الهيكل المتطرفة، مقطعا مصورًا لأحد قادتها الروحيين، يحرضّ فيه أنصاره لفرض "قربان الفصح" في المسجد الأقصى، بالقوة يوم الأربعاء القادم.

وفي تحدٍ خطير وغير مسبوق، تداولت جماعات الهيكل على نطاق واسع مقطعاً مصوراً لأحد قادتها الروحيين الحاخام ناتان تسفي برين، تحرض فيه جمهورها على فرض قربان الفصح بالقوة.

وتوّعد برين بقوله : "الأربعاء القادم ألف يهودي سوف يدخلون جبل الهيكل عبر باب السلسلة، ويقدمون قربان الفصح هناك. صدقوا، هذا ما سيحدث".

وتهدد الجماعات المتطرفة بأوسع اقتحام لباحات الأقصى؛ احتفالا بعيد الفصح، في ظل اتهامات لوزارة الأوقاف الأردنية بالتواطؤ مع الاحتلال في منع الاعتكاف بالمسجد.