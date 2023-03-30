أذربيجان تؤكد افتتاح مكتب تمثيل قريباً في فلسطين

أكد وزير خارجية أذربيجان جيهون بيراموف، اليوم الخميس، أن بلاده ستفتتح قريبا مكتب تمثيل في دولة فلسطين.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، عقده الوزير بيراموف مع وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، اليوم الخميس، في مقر الوزارة بمدينة رام الله، في زيارة هي الأولى له لدولة فلسطين.

وقال بيراموف إن لقاءه مع الوزير المالكي بحث تطوير العلاقات بين الجانبين في المجالات الثقافية والاقتصادية والسياسية، معربا عن اعتزازه بالعلاقات التاريخية بين فلسطين وأذربيجان، الممتدة منذ سنوات طويلة.

وأضاف، أن بلاده ستوسع المنح المقدمة للطلبة الفلسطينيين لتصل إلى 25 منحة، إلى جانب عزمها بناء مدرسة في مدينة نابلس.

وقال "نعتبر هذه الزيارة تأسيسا لتعميق العلاقات الثنائية بين البلدين، وتأسيسا لشراكة مستمرة بين أذربيجان وفلسطين".

وأكد دعم بلاده لحل الدولتين، على أن تكون القدس عاصمة للدولة الفلسطينية.

من جانبه، قال المالكي، إنه جرى مناقشة العديد من القضايا والعلاقات الثنائية في كيفية تطويرها وتعميقها، والحاجة لتوسيع القاعدة القانونية عبر توقيع المزيد من الاتفاقيات بين البلدين".

وأضاف المالكي أن نظيره الأذري سيزور فلسطين قريبا من أجل افتتاح مكتب تمثيل جمهورية أذربيجان لدى فلسطين، ولعقد دورة جديدة للمشاورات السياسية على المستوى الوزاري.

وشكر المالكي بيراموف على الدعم الذي تقدمه أذربيجان لفلسطين في المحافل الدولية، ووقوفها مع الحق الفلسطيني وعدالة القضية الفلسطينية، وتصويتها المستمر والمتكرر لصالح دولة فلسطين بما فيها التصويت الأخير المتعلق بمحكمة العدل الدولية.

وأمس الأربعاء، افتتحت أذربيجان سفارة لها في "تل أبيب"، وذلك للمرة الأولى منذ تدشين العلاقات بينها وبين "إسرائيل" عام 1991.