العمل تعلن تحديث الألوان الخاصة بكشوفات ترشيح العمال

أعلنت وزارة العمل، مساء اليوم الخميس، عن تحديث الألوان الخاصة بكشوفات ترشيح العمال للعمل في الداخل الفلسطيني المحتل.

وأوضح وكيل وزارة العمل إيهاب الغصين في تصريح وصل "الرسالة نت"، أن عملية التحديث تمت للعمال الذين سجلوا خلال الأشهر الماضية، ولم يتم تقييمهم حينها وفقا للمعايير التي أعلنت عنها الوزارة.

ونوّه الغصين إلى أن تحديث الألوان يتم كل 3 أشهر، وفق ما صرحت به الوزارة سابقا، مشيرا إلى أن عملية التحديث القادمة ستكون نهاية شهر يونيو/حزيران 2023م.

ومنحت (إسرائيل) آلاف التصاريح لعمال من غزة للسماح لهم بالعمل في (إسرائيل) أو الضفة الغربية خلال العامين الماضيين، بعد توقف لأعوام.