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آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الأحد

الرسالة نت - غزة

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، اليوم الخميس، عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأربعاء.

وقالت "الهيئة"، في بيان وصل "الرسالة نت"، إنّ السفر سيكون من كشف المسافرين رقم 2023/13، 

وأكّدت على ضرورة التواجد في تمام الساعة 6:00 صباحًا في الصالة الخارجية للمعبر، وتحديث بيانات جوازات السفر الصادرة خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

ونبهت، إلى ضرورة إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه، دون الطرف الآخر.

كشف المسافرين رقم 12/2023 اضغط هنا.

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/280423

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