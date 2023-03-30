تباطؤ نمو الاقتصاد الأميركي إلى 2.6%

تباطأ معدل النمو الاقتصادي في أمريكا بالربع الأخير من العام الماضي إلى 2.6 %، وهو ما يقل قليلا عن التوقعات البالغة 2.7 %، مما يشير إلى أن عمليات رفع الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تكبح النمو في أكبر اقتصاد بالعالم.

وعدلت وزارة التجارة الأمريكية نسبة النمو في الربع الرابع من عام 2022 بالخفض إلى 2.6 % في القراءة الأخيرة للنمو، وذلك مقارنة مع 2.7 % في القراءة الثانية، وهي أقل من نسبة النمو في الربع الثالث البالغة 3.2 %.

ورفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، متماشيا مع التوقعات لتصل إلى نطاق يتراوح بين 4.75 و5 % عند أعلى مستوى منذ سبتمبر 2007، أي قبل الأزمة المالية العالمية.

وهذه هي الزيادة التاسعة على التوالي التي يقرها الاحتياطي الفيدرالي منذ العام الماضي في محاولة لكبح التضخم الذي وصل في 2022 إلى أعلى مستوياته في نحو 4 عقود.